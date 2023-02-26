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Афанасий Анисимов

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1765

Дата смерти

29.03.1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Афанасиева

Мать ребёнка: не указана

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.03.1830
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
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