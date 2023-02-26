Афанасий Анисимов
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1765
Дата смерти29.03.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Афанасиева
Мать ребёнка: не указана
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.03.1830
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.