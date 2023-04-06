Яков Никифоров
Место рождения
Дата рождения07.10.1830
Дата смерти04.11.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1830
Отец: Никифор Владимиров
Мать: Агафия Афанасиева
Бракосочетание
21.01.1849
Жена: Соломония Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
04.11.1849
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.02.1850
Сын: Иван
Мать ребёнка: Соломония Григорьева