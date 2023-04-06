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Яков Никифоров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.10.1830

Дата смерти

04.11.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1830

Отец: Никифор Владимиров

Мать: Агафия Афанасиева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1849

Жена: Соломония Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
04.11.1849
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.02.1850

Сын: Иван

Мать ребёнка: Соломония Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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