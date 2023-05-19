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Соломония Григорьева

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

12.11.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Григорий

Мать: ?

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1849

Муж: Яков Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1850

Сын: Иван

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1853

Сын: Пётр (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.06.1859

Муж: Яков Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.11.1871
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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