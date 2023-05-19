Соломония Григорьева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти12.11.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1849
Муж: Яков Никифоров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1850
Сын: Иван
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
22.08.1853
Сын: Пётр (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
05.06.1859
Муж: Яков Яковлев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Смерть
12.11.1871