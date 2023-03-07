Яков Яковлев
Место рождения
Дата рождения10.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1809
Отец: Яков Ермолаев
Мать: Ульяния Никитина
Бракосочетание
11.11.1836
Жена: Зиновия Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.06.1859
Жена: Соломония Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Соломония Григорьева
Смерть
Неизвестно