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Яков Яковлев

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1809

Отец: Яков Ермолаев

Мать: Ульяния Никитина

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1836

Жена: Зиновия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.06.1859

Жена: Соломония Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1861

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Соломония Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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