Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1819
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Владимиров
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Владимиров
Смерть
Неизвестно