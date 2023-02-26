Васса (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Андреева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

19.06.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1799

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Филимон Андреев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1801

Сын: Дорофей Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Андреев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1809

Дочь: Анна Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Андреев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Мария Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Андреев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимон Андреев

Смерть
19.06.1835
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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