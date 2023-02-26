Васса (Андреева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти19.06.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1799
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Филимон Андреев
Рождение ребёнка
05.06.1801
Сын: Дорофей Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Андреев
Рождение ребёнка
24.07.1809
Дочь: Анна Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Андреев
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Мария Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимон Андреев
Смерть
19.06.1835