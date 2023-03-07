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Дорожкин Ульян Фёдоров

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1861

Отец: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Мать: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1891

Сын: Дорожкин Андрей Ульянов

Мать ребёнка: Дорожкина Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1893

Сын: Дорожкин Спиридон Ульянович

Мать ребёнка: Дорожкина Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
1897

Сын: Дорожкин Никита Ульянович

Мать ребёнка: Дорожкина Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорожкина Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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