Дорожкин Ульян Фёдоров
Место рождения
Дата рождения18.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1861
Отец: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Мать: Феврония Григорьева
Рождение ребёнка
02.10.1891
Мать ребёнка: Дорожкина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
17.12.1893
Сын: Дорожкин Спиридон Ульянович
Мать ребёнка: Дорожкина Евдокия Иванова
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дорожкин Никита Ульянович
Мать ребёнка: Дорожкина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно