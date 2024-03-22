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Феврония Григорьева

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Григорий Федосов

Мать: Евдокия Алексеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1847

Муж: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1848

Сын: Дорожкин Севастьян Фёдоров

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1853

Сын: Ефимий Фёдоров

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1854

Сын: Дорожкин Леон Фёдоров

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1855

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1859

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1861

Сын: Дорожкин Ульян Фёдоров

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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