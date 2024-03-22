Феврония Григорьева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Григорий Федосов
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
29.10.1847
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1848
Сын: Дорожкин Севастьян Фёдоров
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
19.01.1853
Сын: Ефимий Фёдоров
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
17.02.1854
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
24.09.1855
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
17.01.1859
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
18.06.1861
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Смерть
Неизвестно