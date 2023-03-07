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Ксения Фёдорова

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859

Отец: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Мать: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1880

Муж: Стефан Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1882

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1884

Сын: Николай Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1886

Сын: Емельян Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1888

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1890

Сын: Семён Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1893

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1899

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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