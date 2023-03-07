Ксения Фёдорова
Место рождения
Дата рождения17.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859
Отец: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Мать: Феврония Григорьева
Бракосочетание
13.02.1880
Муж: Стефан Ульянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1881
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1882
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
Рождение ребёнка
07.05.1884
Сын: Николай Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1886
Сын: Емельян Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
Рождение ребёнка
05.03.1888
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
Рождение ребёнка
14.04.1890
Сын: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
Рождение ребёнка
25.01.1893
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
Рождение ребёнка
20.08.1899
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Ульянов
Смерть
Неизвестно