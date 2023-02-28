Дорожкин Севастьян Фёдоров
Место рождения
Дата рождения17.12.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1848
Отец: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Мать: Феврония Григорьева
Бракосочетание
21.01.1873
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1883
Сын: Михаил Севастьянов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1891
Сын: Дорожкин Иоанн Севастьянов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.11.1893
Сын: Дорожкин Климент Севастьянов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.11.1893
Сын: Дорожкин Пётр Севастьянов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Дорожкин Георгий Севастьянов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно