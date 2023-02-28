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Дорожкин Севастьян Фёдоров

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.12.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1848

Отец: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Мать: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1873

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1883

Сын: Михаил Севастьянов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1891

Сын: Дорожкин Иоанн Севастьянов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1893

Сын: Дорожкин Климент Севастьянов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1893

Сын: Дорожкин Пётр Севастьянов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Дорожкин Георгий Севастьянов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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