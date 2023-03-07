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Дорожкин Никита Ульянович

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Дорожкин Ульян Фёдоров

Мать: Дорожкина Евдокия Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
рядовой 170-й пехотный Молодечненский полк
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дорожкин Иван Никитович

Мать ребёнка: Дорожкина Варвара Петровна

Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина Никитовна

Мать ребёнка: Дорожкина Варвара Петровна

Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорожкина Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно
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