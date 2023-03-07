Дорожкин Никита Ульянович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Дорожкин Ульян Фёдоров
Военная служба
1916
рядовой 170-й пехотный Молодечненский полк
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Дорожкина Варвара Петровна
Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Екатерина Никитовна
Мать ребёнка: Дорожкина Варвара Петровна
Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно