Дорожкина Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Дорожкин Никита Ульянович
Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Екатерина Никитовна
Отец ребёнка: Дорожкин Никита Ульянович
Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно