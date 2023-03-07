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Дорожкина Варвара Петровна

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дорожкин Иван Никитович

Отец ребёнка: Дорожкин Никита Ульянович

Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина Никитовна

Отец ребёнка: Дорожкин Никита Ульянович

Смоленская обл., Понизовский р-н, д. Гари
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорожкин Никита Ульянович

Смерть
Неизвестно
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