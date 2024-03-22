Дорожкин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения29.05.1882
Дата смерти27.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1882
Бракосочетание
11.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.04.1915
д. Волево
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
рядовой 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк