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Дорожкин Иван Фёдорович

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.05.1882

Дата смерти

27.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1882

Отец: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Мать: Дорожкина Матрона Сергеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.05.1903

Жена: Дорожкина Мелания Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.04.1915
д. Волево
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
рядовой 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк
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