Дорожкина Матрона Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1879
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
29.05.1882
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
10.10.1884
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
06.05.1888
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Рождение ребёнка
15.06.1890
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно