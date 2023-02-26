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Дорожкина Матрона Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1879

Сын: Дорожкин Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Дорожкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1884

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1888

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Дорожкин Леонтий Фёдоров

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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