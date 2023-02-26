(семенц) Дария Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(семенц) Дария Спиридонова

(семенц) Дария Спиридонова

avatar

Место рождения

д.Семенцы Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

26.09.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Семенцы Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.09.1875
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close