(семенц) Дария Спиридонова
Место рожденияд.Семенцы Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1844
Дата смерти26.09.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Семенцы Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Дорожкин Фёдор Дорофеев
Смерть
26.09.1875