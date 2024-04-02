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Рекшинский Павел

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Рекшинский Гавриил

Мать: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
15.01.1885

Жена: Рекшинская Татьяна Михайловна

Семеновский Вознесенский Собор
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Рекшинский Николай

Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Рекшинский Петр

Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
По 1887
Семенов
торговал в бакалейной лавке
Работа или профессия
С 1887 по 1914
Чугунолитейный завод в Канавино
владелец
Место жительства
С 1887
Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Рекшинский Михаил

Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Рождение ребёнка
02.04.1890

Дочь: Пономарева Александра

Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Рождение ребёнка
07.10.1891

Дочь: Смолякова Елизавета

Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Рождение ребёнка
01.06.1893

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Рекшинский Гавриил

Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Образование
Неизвестно
Реальное училище
среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1914
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