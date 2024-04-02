Рекшинский Павел
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1862
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1862
Отец: Рекшинский Гавриил
Мать: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
15.01.1885
Семеновский Вознесенский Собор
Рождение ребёнка
18.12.1885
Сын: Рекшинский Николай
Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1887
Сын: Рекшинский Петр
Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
По 1887
Семенов
торговал в бакалейной лавке
Работа или профессия
С 1887 по 1914
Чугунолитейный завод в Канавино
владелец
Место жительства
С 1887
Рождение ребёнка
14.11.1888
Сын: Рекшинский Михаил
Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна
Канавино
Рождение ребёнка
02.04.1890
Дочь: Пономарева Александра
Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна
Канавино
Рождение ребёнка
07.10.1891
Дочь: Смолякова Елизавета
Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна
Канавино
Рождение ребёнка
01.06.1893
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна
Канавино
Рождение ребёнка
30.01.1895
Сын: Рекшинский Гавриил
Мать ребёнка: Рекшинская Татьяна Михайловна
Канавино
Образование
Неизвестно
Реальное училище
среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1914