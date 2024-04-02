Рекшинский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинский Петр

Рекшинский Петр

avatar

Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

22.01.1887

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1887

Отец: Рекшинский Павел

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Образование
По 1906
Реальное училище в Нижнем Новгороде
среднее
Военная служба
С 1908 по 1909
Работа или профессия
С 1909 по 1914
Чугунолитейный завод в Канавино
счетовод
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна

г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Рекшинский Юрий

Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
16.07.1912

Дочь: Рекшинская-Гутерман Галина

Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна

Канавино
Военная служба
С 1914 по 1917
прапорщик, участие в первой мировой войне
Работа или профессия
С ?.01.1918 по ?.12.1918
Чугунолитейный завод в Канавино
счетовод
Военная служба
С 1918 по ?.05.1922
командир взвода, командир роты, зам. комбата
Работа или профессия
Неизвестно
депутат Горсовета созыва 1936 г
Работа или профессия
Неизвестно
контора чермета, завод «Красная этна и др. орг.»
счетовод, калькулятор
Место жительства
Неизвестно
ул. Выставочная (ул. Чкалова)
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемники: И.С. Тавровский, М.И. Рекшинская
Смерть
1954
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close