Рекшинский Петр
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения22.01.1887
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1887
Отец: Рекшинский Павел
г. Семенов, Нижегородская губерния
Образование
По 1906
Реальное училище в Нижнем Новгороде
среднее
Военная служба
С 1908 по 1909
Работа или профессия
С 1909 по 1914
Чугунолитейный завод в Канавино
счетовод
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна
г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
16.05.1911
Сын: Рекшинский Юрий
Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1912
Дочь: Рекшинская-Гутерман Галина
Мать ребёнка: Рекшинская Прасковья Андреевна
Канавино
Военная служба
С 1914 по 1917
прапорщик, участие в первой мировой войне
Работа или профессия
С ?.01.1918 по ?.12.1918
Чугунолитейный завод в Канавино
счетовод
Военная служба
С 1918 по ?.05.1922
командир взвода, командир роты, зам. комбата
Работа или профессия
Неизвестно
депутат Горсовета созыва 1936 г
Работа или профессия
Неизвестно
контора чермета, завод «Красная этна и др. орг.»
счетовод, калькулятор
Место жительства
Неизвестно
ул. Выставочная (ул. Чкалова)
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемники: И.С. Тавровский, М.И. Рекшинская
Смерть
1954
Причина смерти: Рак