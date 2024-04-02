Пономарева (Рекшинская) Александра
Место рожденияКанавино
Дата рождения02.04.1890
Дата смерти18.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1890
Отец: Рекшинский Павел
Канавино
Место жительства
С 1890 по 1914
Бракосочетание
1914
Муж: Пономарев Анатолий
Место жительства
С 1918 по 1946
Работа или профессия
С 1941
заводская больница
медсестра
Место жительства
С 1946 по 1974
Образование
Неизвестно
медсестренские курсы
Образование
Неизвестно
первая женская гимназия
среднее
Смерть
18.05.1974
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
Марьина роща