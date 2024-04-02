Рекшинская (Орлова) Матрена
Место рожденияд. Хвостиково
Дата рождения1832
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Орлов Иван
д. Хвостиково
Бракосочетание
10.11.1859
Муж: Рекшинский Гавриил
с. Покровское
Рождение ребёнка
1862
Сын: Рекшинский Павел
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865
Сын: Рекшинский Николай
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Раюнец Александра
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рекшинский Сергей
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рекшинский Григорий
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рекшинский Семен
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Анна
Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил
Смерть
1910