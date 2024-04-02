Рекшинская (Орлова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Орлова) Матрена

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Место рождения

д. Хвостиково

Дата рождения

1832

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Орлов Иван

Мать: не указана

д. Хвостиково
Бракосочетание
10.11.1859

Муж: Рекшинский Гавриил

с. Покровское
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рекшинский Павел

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Рекшинский Николай

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Раюнец Александра

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил

Рождение ребёнка
1874

Сын: Рекшинский Сергей

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Рекшинский Григорий

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рекшинский Семен

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Анна

Отец ребёнка: Рекшинский Гавриил

Смерть
1910
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