Рекшинский Григорий
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Рекшинский Гавриил
Мать: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
?.02.1898
с. Кунавино, Владимирский Собор
Работа или профессия
С 1905
Чугунолитейный завод в Канавино
Образование
По 1987
городское училище
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно