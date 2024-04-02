Рекшинский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинский Григорий

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Рекшинский Гавриил

Мать: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
?.02.1898

Жена: Рекшинская Надежда Никандровна

с. Кунавино, Владимирский Собор
Работа или профессия
С 1905
Чугунолитейный завод в Канавино
Образование
По 1987
городское училище
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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