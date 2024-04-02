Раюнец (Рекшинская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раюнец (Рекшинская) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Рекшинский Гавриил

Мать: Рекшинская Матрена

Бракосочетание
19.08.1888

Муж: Раюнец Леопольд Антонович

с. Кунавино, Владимирский Собор
Рождение ребёнка
29.06.1889

Дочь: Мейерова Анна

Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович

Рождение ребёнка
23.11.1892

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович

Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович

Рождение ребёнка
22.11.1896

Сын: Раюнец Николай

Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович

д. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1899

Дочь: Тюрина Мария

Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович

Рождение ребёнка
16.04.1900

Сын: Раюнец Алексей

Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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