Раюнец (Рекшинская) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Рекшинский Гавриил
Мать: Рекшинская Матрена
Бракосочетание
19.08.1888
с. Кунавино, Владимирский Собор
Рождение ребёнка
29.06.1889
Дочь: Мейерова Анна
Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович
Рождение ребёнка
23.11.1892
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович
Рождение ребёнка
22.11.1896
Сын: Раюнец Николай
Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович
д. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1899
Дочь: Тюрина Мария
Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович
Рождение ребёнка
16.04.1900
Сын: Раюнец Алексей
Отец ребёнка: Раюнец Леопольд Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно