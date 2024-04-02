Рекшинский Николай
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1865
Дата смерти20.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Рекшинский Гавриил
Мать: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Образование
С 1886 по 1892
Московский университет, факультет медицинских наук
высшее
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рекшинский Николай
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна
Лукоянов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Будакова София
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна
Лукоянов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Маркова Вера
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна
Лукоянов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Весина Анна
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна
Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Гавриил
Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожная больница Лукоянова
врач
Награда
Неизвестно
орден Ленина
Награда
Неизвестно
Орден св. Анны III степени
Смерть
20.12.1957
Лукоянов