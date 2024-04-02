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Рекшинский Николай

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

20.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Рекшинский Гавриил

Мать: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Образование
С 1886 по 1892
Московский университет, факультет медицинских наук
высшее
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рекшинский Николай

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна

Лукоянов
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Будакова София

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна

Лукоянов
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Маркова Вера

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна

Лукоянов
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Весина Анна

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна

Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Гавриил

Мать ребёнка: Рекшинская Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекшинская Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожная больница Лукоянова
врач
Награда
Неизвестно
орден Ленина
Награда
Неизвестно
Орден св. Анны III степени
Смерть
20.12.1957
Лукоянов
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