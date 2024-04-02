(Рекшинская) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рекшинская) Валентина

(Рекшинская) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Рекшинский Николай

Мать: Рекшинская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович

с. Малое Мамлеево
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович

с. Малое Мамлеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Григорий Никандрович

Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Образование
Неизвестно
медсестренские курсы в Санкт-Петербурге
среднее
Образование
Неизвестно
Нижегородская гимназия
среднее
Смерть
1975
г. Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close