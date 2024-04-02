(Рекшинская) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Рекшинский Николай
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович
с. Малое Мамлеево
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович
с. Малое Мамлеево
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Образование
Неизвестно
медсестренские курсы в Санкт-Петербурге
среднее
Образование
Неизвестно
Нижегородская гимназия
среднее
Смерть
1975
г. Москва