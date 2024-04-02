Рекшинская (Лосева) Мария Федоровна
Место рожденияс. Новая Слобода
Дата рождения1875
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Рекшинский Николай
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рекшинский Николай
Отец ребёнка: Рекшинский Николай
Лукоянов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Будакова София
Отец ребёнка: Рекшинский Николай
Лукоянов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Маркова Вера
Отец ребёнка: Рекшинский Николай
Лукоянов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Весина Анна
Отец ребёнка: Рекшинский Николай
Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Гавриил
Отец ребёнка: Рекшинский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рекшинский Николай
Работа или профессия
Неизвестно
домработница
Смерть
1939
Лукоянов