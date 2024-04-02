Рекшинская (Лосева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинская (Лосева) Мария Федоровна

Рекшинская (Лосева) Мария Федоровна

avatar

Место рождения

с. Новая Слобода

Дата рождения

1875

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новая Слобода
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Рекшинский Николай

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рекшинский Николай

Отец ребёнка: Рекшинский Николай

Лукоянов
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Будакова София

Отец ребёнка: Рекшинский Николай

Лукоянов
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Маркова Вера

Отец ребёнка: Рекшинский Николай

Лукоянов
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Весина Анна

Отец ребёнка: Рекшинский Николай

Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Гавриил

Отец ребёнка: Рекшинский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекшинский Николай

Работа или профессия
Неизвестно
домработница
Смерть
1939
Лукоянов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close