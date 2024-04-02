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Рекшинский Гавриил

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

26.03.1829

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1829

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1846
Семенов
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
?.01.1850

Жена: Рекшинская Мария Григорьевна

Семеновский Вознесенский Собор
Работа или профессия
С 1852
Чугунолитейный завод в Семенове
заведовал торговлей
Бракосочетание
10.11.1859

Жена: Рекшинская Матрена

с. Покровское
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рекшинский Павел

Мать ребёнка: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Рекшинский Николай

Мать ребёнка: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Раюнец Александра

Мать ребёнка: Рекшинская Матрена

Работа или профессия
С 1871 по 1902
Семенов
Городской голова
Работа или профессия
С 1872
Семенов
совладелец Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1872
Семенов
мировой судья
Рождение ребёнка
1874

Сын: Рекшинский Сергей

Мать ребёнка: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Рекшинский Григорий

Мать ребёнка: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рекшинский Семен

Мать ребёнка: Рекшинская Матрена

Работа или профессия
С 1883 по 1887
Кунавино
владелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Анна

Мать ребёнка: Рекшинская Матрена

Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Строинский Семен Леонтьевич, Носова Татьяна Григорьевна
Смерть
1916
г. Семенов, Нижегородская губерния
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