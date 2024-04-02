Рекшинский Гавриил
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения26.03.1829
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1829
Отец: Рекшинский Семен
Мать: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1846
Семенов
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
?.01.1850
Семеновский Вознесенский Собор
Работа или профессия
С 1852
Чугунолитейный завод в Семенове
заведовал торговлей
Бракосочетание
10.11.1859
Жена: Рекшинская Матрена
с. Покровское
Рождение ребёнка
1862
Сын: Рекшинский Павел
Мать ребёнка: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865
Сын: Рекшинский Николай
Мать ребёнка: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Раюнец Александра
Мать ребёнка: Рекшинская Матрена
Работа или профессия
С 1871 по 1902
Семенов
Городской голова
Работа или профессия
С 1872
Семенов
совладелец Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1872
Семенов
мировой судья
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рекшинский Сергей
Мать ребёнка: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рекшинский Григорий
Мать ребёнка: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рекшинский Семен
Мать ребёнка: Рекшинская Матрена
Работа или профессия
С 1883 по 1887
Кунавино
владелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Анна
Мать ребёнка: Рекшинская Матрена
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Строинский Семен Леонтьевич, Носова Татьяна Григорьевна
Смерть
1916
г. Семенов, Нижегородская губерния