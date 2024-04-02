Рекшинский Сергей
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1874
Дата смерти17.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Рекшинский Гавриил
Мать: Рекшинская Матрена
г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
04.07.1899
Храм Рождества Христова на Песках, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Илья
Мать ребёнка: Рекшинская Александра Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
юрист-следователь
Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
высшее
Смерть
17.12.1905
Причина смерти: погиб