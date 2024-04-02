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Рекшинский Сергей

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

17.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Рекшинский Гавриил

Мать: Рекшинская Матрена

г. Семенов, Нижегородская губерния
Бракосочетание
04.07.1899

Жена: Рекшинская Александра Даниловна

Храм Рождества Христова на Песках, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Илья

Мать ребёнка: Рекшинская Александра Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
юрист-следователь
Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
высшее
Смерть
17.12.1905
Причина смерти: погиб
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