Рекшинский Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинский Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рекшинский Гавриил

Мать: Рекшинская Матрена

Место жительства
С 1877 по 1924
Бракосочетание
?.02.1901

Жена: Рекшинская Любовь Васильевна

Семеновский собор
Рождение ребёнка
01.05.1902

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1903

Сын: Рекшинский Василий

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рекшинский Гавриил

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Рождение ребёнка
1911

Сын: Рекшинский Андрей

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Рекшинский Михаил

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Работа или профессия
С 1918 по 1923
Семенов
директор Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Нижегородский Потребсоюз
заведующий
Работа или профессия
С 1924 по 1930
Завод Двигатель Революции
мастер, начальник Чугунолитейного цеха
Место жительства
С 1924 по 1943
Работа или профессия
По 1937
Заводфрезерных станков
заведующий светокопией
Работа или профессия
Неизвестно
Завод Двигатель Революции
начальник производственного отдела
Работа или профессия
Неизвестно
Чугунолитейный завод в Семенове
Образование
Неизвестно
Московская академия с-х наук им Тимирязева
высшее
Образование
Неизвестно
Городское училище Семенова
среднее
Смерть
1943
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