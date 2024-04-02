Рекшинский Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1877
Отец: Рекшинский Гавриил
Мать: Рекшинская Матрена
Место жительства
С 1877 по 1924
Бракосочетание
?.02.1901
Семеновский собор
Рождение ребёнка
01.05.1902
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1903
Сын: Рекшинский Василий
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рекшинский Гавриил
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
г. Семенов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рекшинский Андрей
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
г. Семенов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
г. Семенов
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Рекшинский Михаил
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
г. Семенов
Работа или профессия
С 1918 по 1923
Семенов
директор Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Нижегородский Потребсоюз
заведующий
Работа или профессия
С 1924 по 1930
Завод Двигатель Революции
мастер, начальник Чугунолитейного цеха
Место жительства
С 1924 по 1943
Работа или профессия
По 1937
Заводфрезерных станков
заведующий светокопией
Работа или профессия
Неизвестно
Завод Двигатель Революции
начальник производственного отдела
Работа или профессия
Неизвестно
Чугунолитейный завод в Семенове
Образование
Неизвестно
Московская академия с-х наук им Тимирязева
высшее
Образование
Неизвестно
Городское училище Семенова
среднее
Смерть
1943