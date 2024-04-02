Рекшинская (Карпова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Карпова) Любовь Васильевна

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Место рождения

с. Наумово Книгяненского уезда

Дата рождения

30.09.1881

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Наумово Книгяненского уезда
Место жительства
С 1881 по 1901
Бракосочетание
?.02.1901

Муж: Рекшинский Семен

Семеновский собор
Место жительства
С 1901 по 1924
Рождение ребёнка
01.05.1902

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1903

Сын: Рекшинский Василий

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рекшинский Гавриил

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов
Рождение ребёнка
1911

Сын: Рекшинский Андрей

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов
Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Рекшинский Михаил

Отец ребёнка: Рекшинский Семен

г. Семенов
Место жительства
С 1924 по 1966
Смерть
1966
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