Рекшинская (Карпова) Любовь Васильевна
Место рожденияс. Наумово Книгяненского уезда
Дата рождения30.09.1881
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1881 по 1901
Бракосочетание
?.02.1901
Муж: Рекшинский Семен
Семеновский собор
Место жительства
С 1901 по 1924
Рождение ребёнка
01.05.1902
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1903
Сын: Рекшинский Василий
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рекшинский Гавриил
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рекшинский Андрей
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Рекшинский Михаил
Отец ребёнка: Рекшинский Семен
г. Семенов
Место жительства
С 1924 по 1966
Смерть
1966