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Рекшинский Гавриил

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

1908

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Работа или профессия
С 1925 по 1933
завод Двигатель революции
чертежник, конструктор
Работа или профессия
С 1933 по 1938
Горьковский Автозавод
конструктор литейного корпуса, начальник конструкторского бюро
Бракосочетание
1938

Жена: Рекшинская Надежда Васильевна

Работа или профессия
С 1938 по 1946
завод Красная Этна
начальник конструкторского бюро
Работа или профессия
С 1946 по 1947
Днепропетровский автозавод
начальник корпуса метизов
Образование
Неизвестно
Семенов
восьмилетка
Смерть
1947
Днепропетровск
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