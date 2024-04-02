Рекшинский Гавриил
Место рожденияг. Семенов
Дата рождения1908
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Рекшинский Семен
г. Семенов
Работа или профессия
С 1925 по 1933
завод Двигатель революции
чертежник, конструктор
Работа или профессия
С 1933 по 1938
Горьковский Автозавод
конструктор литейного корпуса, начальник конструкторского бюро
Бракосочетание
1938
Работа или профессия
С 1938 по 1946
завод Красная Этна
начальник конструкторского бюро
Работа или профессия
С 1946 по 1947
Днепропетровский автозавод
начальник корпуса метизов
Образование
Неизвестно
Семенов
восьмилетка
Смерть
1947
Днепропетровск