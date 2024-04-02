Рекшинский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинский Михаил

Рекшинский Михаил

avatar

Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

23.11.1918

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Образование
С 1941 по 1942
Московская военно-инженерная техническая академия
высшее
Образование
По 1941
Горьковский университет, физикоматематический факультет
высшее
Военная служба
С 1942 по 1945
ст.лейтенант, потом майор
Работа или профессия
С 1945 по 1946
ЦКБ-51
Бракосочетание
1946

Жена: Рекшинская Вера Федоровна

Рождение ребёнка
03.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Вера Федоровна

Рождение ребёнка
27.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Вера Федоровна

Работа или профессия
По 1978
Красное Сормово
конструктор, начальник расчетной группы судостроения
Работа или профессия
Неизвестно
Конструкторское бюро МРФ
Смерть
1984
Причина смерти: гангрена ног
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close