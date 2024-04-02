Рекшинский Михаил
Место рожденияг. Семенов
Дата рождения23.11.1918
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918
Отец: Рекшинский Семен
г. Семенов
Образование
С 1941 по 1942
Московская военно-инженерная техническая академия
высшее
Образование
По 1941
Горьковский университет, физикоматематический факультет
высшее
Военная служба
С 1942 по 1945
ст.лейтенант, потом майор
Работа или профессия
С 1945 по 1946
ЦКБ-51
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
03.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекшинская Вера Федоровна
Рождение ребёнка
27.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекшинская Вера Федоровна
Работа или профессия
По 1978
Красное Сормово
конструктор, начальник расчетной группы судостроения
Работа или профессия
Неизвестно
Конструкторское бюро МРФ
Смерть
1984
Причина смерти: гангрена ног