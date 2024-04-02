Рекшинская (Храмова) Вера Федоровна
Место рожденияСормово
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1941 по 1947
Авиационный завод им Орджоникидзе
конструктор
Образование
По 1941
Горьковский гос университет
высшее
Бракосочетание
1946
Муж: Рекшинский Михаил
Рождение ребёнка
03.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил
Работа или профессия
С 1949 по 1976
Красное Сормово
конструктор
Рождение ребёнка
27.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил
Смерть
Неизвестно