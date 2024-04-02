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Рекшинский Андрей

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1927
завод Двигатель революции
ученик слесаря, слесарь
Бракосочетание
1950

Жена: Рекшинская Зоя Петровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Зоя Петровна

г. Горький
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Зоя Петровна

г. Горький
Рождение ребёнка
17.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Зоя Петровна

г. Горький
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
Образование
Неизвестно
семилетка
среднее
Смерть
1967
Причина смерти: гипертония
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