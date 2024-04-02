Рекшинский Андрей
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1911
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Рекшинский Семен
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1927
завод Двигатель революции
ученик слесаря, слесарь
Бракосочетание
1950
Жена: Рекшинская Зоя Петровна
Рождение ребёнка
1951
г. Горький
Рождение ребёнка
1952
г. Горький
Рождение ребёнка
17.03.1954
г. Горький
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
Образование
Неизвестно
семилетка
среднее
Смерть
1967
Причина смерти: гипертония