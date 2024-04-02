Пономарева (Рекшинская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.03.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рекшинский Гавриил
Мать: Рекшинская Матрена
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Пономарев Павел
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пономарев Анатолий
Отец ребёнка: Пономарев Павел
Бор
Рождение ребёнка
29.05.1894
Сын: Пономарев Гавриил
Отец ребёнка: Пономарев Павел
с. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1896
Сын: Пономарев Федор
Отец ребёнка: Пономарев Павел
Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр
Отец ребёнка: Пономарев Павел
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1936