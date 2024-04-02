Пономарева (Рекшинская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Рекшинская) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекшинский Гавриил

Мать: Рекшинская Матрена

Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Пономарев Павел

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пономарев Анатолий

Отец ребёнка: Пономарев Павел

Бор
Рождение ребёнка
29.05.1894

Сын: Пономарев Гавриил

Отец ребёнка: Пономарев Павел

с. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1896

Сын: Пономарев Федор

Отец ребёнка: Пономарев Павел

Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр

Отец ребёнка: Пономарев Павел

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1936
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