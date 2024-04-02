Пономарев Гавриил
Место рожденияс. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния
Дата рождения29.05.1894
Дата смерти12.02.1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1894
Отец: Пономарев Павел
Мать: Пономарева Анна
с. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния
Образование
С 1905 по 1914
Нижегородская мужская губернская гимназия
среднее
Образование
С 1914 по 1918
Казанский университет, медицинский факультет
высшее
Бракосочетание
1918
Жена: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
15.07.1924
Сын: Пономарев Гиппократ
Мать ребёнка: Пономарева Анна
г. Нижний Новгород, роддом Губздрава
Образование
С 1926 по 1927
Ленинградский государственный институт для усовершенствования врачей
высшее
Образование
С 1936 по 1937
Центральный институт усовершенствования врачей
высшее
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Карасева Анна
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Смерть
12.02.1966
г.Бор Горьковская область
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
Малопикинское кладбище