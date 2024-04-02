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Пономарев Гавриил

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Место рождения

с. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния

Дата рождения

29.05.1894

Дата смерти

12.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1894

Отец: Пономарев Павел

Мать: Пономарева Анна

с. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния
Образование
С 1905 по 1914
Нижегородская мужская губернская гимназия
среднее
Образование
С 1914 по 1918
Казанский университет, медицинский факультет
высшее
Бракосочетание
1918

Жена: Пономарева Анна

Рождение ребёнка
15.07.1924

Сын: Пономарев Гиппократ

Мать ребёнка: Пономарева Анна

г. Нижний Новгород, роддом Губздрава
Образование
С 1926 по 1927
Ленинградский государственный институт для усовершенствования врачей
высшее
Образование
С 1936 по 1937
Центральный институт усовершенствования врачей
высшее
Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Карасева Анна

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Смерть
12.02.1966
г.Бор Горьковская область
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
Малопикинское кладбище
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