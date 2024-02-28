село Кантаурово, село Кантаурово, город Бор, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кантаурово

город Бор, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
3885Кантаурово, с. вл.при р. Линде.52174190107Церковь православная 1. Ярмарка. Базары. Лавок 24. Харчевень 2.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
С. Толоконцево, Неклюдово, Пустыня и Кантаурово с деревнями14Екат. Вас. Бологовская922349

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Кононовская волость
1029. Контаурово, село бывшее владельческое, при реке Люнде, дворов 36, жителей 154, церковь православная, лавка, водяная мельница, трактир, базар по вторникам

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Кантауровская волость
село Кантаурово

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Контауровская волость
с. Контаурово4324715

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
18341Кантауровосело56°29'44°03'O-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Бор
22712000130с Кантауровосело
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