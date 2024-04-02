Пономарев Анатолий
Место рожденияБор
Дата рождения1889
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Пономарев Павел
Мать: Пономарева Анна
Бор
Бракосочетание
1914
Жена: Пономарева Александра
Военная служба
С 1916 по 1917
199 пех. запасн.п., 52 пех. запасн.п., 20 Заамурском п.
ратник 1 разр., батальонный адъютант, прапорщик.
Образование
По 01.01.1917
1 Чугуевское военное училище
Военная служба
С 01.03.1919 по 14.06.1919
4 рота 2 зап. батальона 11 стр. дивизии
инструктор . Потом направлен в рабочий батальон в качестве рабочего
Работа или профессия
С 1919
лаборатория «Взрывзавода» в Растяпино
инженер-химик, зам.начальника
Образование
Неизвестно
Московский университет, естественный факультет
высшее
Образование
Неизвестно
Нижегородская гимназия
среднее
Смерть
1943
г. Дзержинск
Причина смерти: Инсульт