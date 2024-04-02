Пономарев Павел
Место рожденияс. Кантаурово
Дата рождения23.02.1866
Дата смерти01.02.1931
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1866
Отец: Пономарев Федор
Мать: Пономарева Александра
с. Кантаурово
Крещение
25.02.1866
Восприемники: Петр Андреев, Екатерина Федоровна Пономарева
Бракосочетание
19.02.1888
Жена: Пономарева Анна
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пономарев Анатолий
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Бор
Рождение ребёнка
29.05.1894
Сын: Пономарев Гавриил
Мать ребёнка: Пономарева Анна
с. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1896
Сын: Пономарев Федор
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
с. Кантаурово
владелец трактирного заведения
Смерть
01.02.1931