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Пономарев Павел

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Место рождения

с. Кантаурово

Дата рождения

23.02.1866

Дата смерти

01.02.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1866

Отец: Пономарев Федор

Мать: Пономарева Александра

с. Кантаурово
Крещение
25.02.1866
Восприемники: Петр Андреев, Екатерина Федоровна Пономарева
Бракосочетание
19.02.1888

Жена: Пономарева Анна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пономарев Анатолий

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Бор
Рождение ребёнка
29.05.1894

Сын: Пономарев Гавриил

Мать ребёнка: Пономарева Анна

с. Кантаурово Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1896

Сын: Пономарев Федор

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Семеновский уезд Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
с. Кантаурово
владелец трактирного заведения
Смерть
01.02.1931
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