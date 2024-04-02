(Рекшинская) Ольга
Место рожденияКанавино
Дата рождения01.06.1893
Дата смерти28.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1893
Отец: Рекшинский Павел
Канавино
Место жительства
С 1893 по 1926
Образование
По 1910
Первая Нижегородская женская гимназия
среднее
Образование
С 1911 по 1917
Московские высшие курсы, медицинский факультет
Военная служба
С 1917 по 1918
Хирург полевого госпиталя
Работа или профессия
С 1919 по 1920
Больница при «Взрывзаводе» в Растяпино
врач
Работа или профессия
С 1920 по 1926
Больница при «Взрывзаводе» в Растяпино
заведующий
Работа или профессия
С 1926 по 1959
Роддом № 1
Хирург-гинеколог
Место жительства
С 1926 по 1975
Работа или профессия
Неизвестно
Горьковский медицинский институт
преподаватель каф акушерства и гинекологии
Смерть
28.01.1975
Марьина Роща г. Горький
Причина смерти: Рак