Смолякова (Рекшинская) Елизавета
Место рожденияКанавино
Дата рождения07.10.1891
Дата смерти08.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891
Отец: Рекшинский Павел
Канавино
Образование
По 1908
первая нижегородская гимназия
среднее
Образование
По 1914
Московские высшие женские курсы
высшее | бакалавр в области кантианской философии
Бракосочетание
1915
Место жительства
С 1915 по 1920
Рождение ребёнка
31.07.1917
Сын: Смоляков Борис
Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич
г. Нижний Новгород
Место жительства
С 1920
Рождение ребёнка
30.01.1921
Сын: Смоляков Кирилл
Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич
г. Нижний Новгород
Работа или профессия
С 1931 по 1935
школа
преподаватель немецкого языка
Работа или профессия
С 1935 по 1944
Горьковский медицинский институт
ассистент кафедры иностранных языков
Работа или профессия
С 1944 по 1957
Горьковский медицинский институт
ст.преподаватель немецкого языка
Образование
Неизвестно
Педагогический институт
высшее (заочное)
Образование
Неизвестно
Институт иностранных языков
высшее (заочное)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Марьина роща