Смолякова (Рекшинская) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолякова (Рекшинская) Елизавета

Смолякова (Рекшинская) Елизавета

avatar

Место рождения

Канавино

Дата рождения

07.10.1891

Дата смерти

08.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891

Отец: Рекшинский Павел

Мать: Рекшинская Татьяна Михайловна

Канавино
Образование
По 1908
первая нижегородская гимназия
среднее
Образование
По 1914
Московские высшие женские курсы
высшее | бакалавр в области кантианской философии
Бракосочетание
1915

Муж: Смоляков Никита Григорьевич

Место жительства
С 1915 по 1920
Рождение ребёнка
31.07.1917

Сын: Смоляков Борис

Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич

г. Нижний Новгород
Место жительства
С 1920
Рождение ребёнка
30.01.1921

Сын: Смоляков Кирилл

Отец ребёнка: Смоляков Никита Григорьевич

г. Нижний Новгород
Работа или профессия
С 1931 по 1935
школа
преподаватель немецкого языка
Работа или профессия
С 1935 по 1944
Горьковский медицинский институт
ассистент кафедры иностранных языков
Работа или профессия
С 1944 по 1957
Горьковский медицинский институт
ст.преподаватель немецкого языка
Образование
Неизвестно
Педагогический институт
высшее (заочное)
Образование
Неизвестно
Институт иностранных языков
высшее (заочное)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Марьина роща
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close