Рекшинский Михаил
Место рожденияКанавино
Дата рождения14.11.1888
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1888
Отец: Рекшинский Павел
Канавино
Военная служба
С 1916 по 1918
Участник первой мировой войны
Образование
Неизвестно
Московский экономический институт
высшее
Образование
Неизвестно
Сарапульское училище
среднее | с 8 класса
Образование
Неизвестно
Реальное училище
неполное среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1918