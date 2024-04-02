Рекшинская (Тавровская) Татьяна Михайловна
Место рожденияс. Бор
Дата рождения1866
Дата смерти20.10.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1866 по 1885
Бракосочетание
15.01.1885
Муж: Рекшинский Павел
Семеновский Вознесенский Собор
Рождение ребёнка
18.12.1885
Сын: Рекшинский Николай
Отец ребёнка: Рекшинский Павел
г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1885 по 1887
Рождение ребёнка
22.01.1887
Сын: Рекшинский Петр
Отец ребёнка: Рекшинский Павел
г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1887 по 1897
Рождение ребёнка
14.11.1888
Сын: Рекшинский Михаил
Отец ребёнка: Рекшинский Павел
Канавино
Рождение ребёнка
02.04.1890
Дочь: Пономарева Александра
Отец ребёнка: Рекшинский Павел
Канавино
Рождение ребёнка
07.10.1891
Дочь: Смолякова Елизавета
Отец ребёнка: Рекшинский Павел
Канавино
Рождение ребёнка
01.06.1893
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Рекшинский Павел
Канавино
Рождение ребёнка
30.01.1895
Сын: Рекшинский Гавриил
Отец ребёнка: Рекшинский Павел
Канавино
Смерть
20.10.1897