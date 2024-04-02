Рекшинская (Тавровская) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Тавровская) Татьяна Михайловна

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Место рождения

с. Бор

Дата рождения

1866

Дата смерти

20.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1866 по 1885
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Бор
Бракосочетание
15.01.1885

Муж: Рекшинский Павел

Семеновский Вознесенский Собор
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Рекшинский Николай

Отец ребёнка: Рекшинский Павел

г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1885 по 1887
Рождение ребёнка
22.01.1887

Сын: Рекшинский Петр

Отец ребёнка: Рекшинский Павел

г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1887 по 1897
Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Рекшинский Михаил

Отец ребёнка: Рекшинский Павел

Канавино
Рождение ребёнка
02.04.1890

Дочь: Пономарева Александра

Отец ребёнка: Рекшинский Павел

Канавино
Рождение ребёнка
07.10.1891

Дочь: Смолякова Елизавета

Отец ребёнка: Рекшинский Павел

Канавино
Рождение ребёнка
01.06.1893

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Рекшинский Павел

Канавино
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Рекшинский Гавриил

Отец ребёнка: Рекшинский Павел

Канавино
Смерть
20.10.1897
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