Рекшинский Николай
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения18.12.1885
Дата смерти25.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885
Отец: Рекшинский Павел
г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1885 по 1887
Место жительства
С 1887 по 1921
Работа или профессия
С 1909 по 1914
Канавино
работал на Чугунолитейном заводе
Образование
По 1909
Московский университет, физико-математический ф-т
неоконченное высшее
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
30.08.1914
Сын: Рекшинский Николай
Мать ребёнка: Рекшинская Екатерина Евлампиевна
г. Нижний Новгород
Работа или профессия
С 1914 по 1917
Канавино
владелец Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1917 по 1920
Канавино
управляющий Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1920 по 1921
Совнархоз
работал в металлотеделе
Работа или профессия
С 1921 по 1938
Завод Добровых и Набгольц
рабочий-приемщик, мастер заготовочного цеха
Работа или профессия
С 1938 по 1941
Главхимснаб
кладовщик
Работа или профессия
С 1941 по 1952
Главэлектросбыт
завскадом
Образование
Неизвестно
Нижегородская гимназия
среднее
Место жительства
Неизвестно
Малая Печерка (ул. Пискунова)
Место жительства
Неизвестно
Новая стройка (ул.Генкиной)
Крещение
Неизвестно
Восприемники: И.С. Тавровский, М.И. Рекшинская
Смерть
25.05.1955
г. Горький
Причина смерти: кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище