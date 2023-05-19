Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.06.1808
Дата смерти24.01.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Римский-Корсаков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Сын: Римский-Корсаков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Дочь: Арцимович Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Сын: Римский-Корсаков Ипполит Владимирович
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Дочь: Римская-Корсакова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Дочь: Постникова Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Дочь: Бояснето Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Дочь: Римская-Корсакова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Сын: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна
Жена: Попова Анна Николаевна