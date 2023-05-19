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Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.06.1808

Дата смерти

24.01.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1808

Отец: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Мать: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.06.1834

Сын: Римский-Корсаков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.01.1835

Сын: Римский-Корсаков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1836

Дочь: Арцимович Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1838

Сын: Римский-Корсаков Ипполит Владимирович

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1839

Дочь: Римская-Корсакова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.1840

Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1842

Дочь: Постникова Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.1843

Дочь: Бояснето Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1845

Дочь: Римская-Корсакова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1847

Сын: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Попова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Николаевна

Смерть
24.01.1855
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