Римский-Корсаков Ипполит Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Ипполит Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1838

Дата смерти

13.05.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1838

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Римский-Корсаков Владимир Ипполитович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Наталья Ипполитовна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Наталья Владимировна

Смерть
13.05.1918
г. Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония
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