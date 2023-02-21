Римский-Корсаков Ипполит Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1838
Дата смерти13.05.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1838
Рождение ребёнка
20.06.1868
Сын: Римский-Корсаков Владимир Ипполитович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Наталья Ипполитовна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1918
г. Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония