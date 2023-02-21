Попова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1812

Дата смерти

07.10.1878

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1834

Сын: Римский-Корсаков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
12.01.1835

Сын: Римский-Корсаков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
03.01.1836

Дочь: Арцимович Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1838

Сын: Римский-Корсаков Ипполит Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.1839

Дочь: Римская-Корсакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
24.08.1840

Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1842

Дочь: Постникова Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1843

Дочь: Бояснето Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1845

Дочь: Римская-Корсакова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1847

Сын: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Смерть
07.10.1878
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