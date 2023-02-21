Попова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1812
Дата смерти07.10.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Римский-Корсаков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Сын: Римский-Корсаков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Дочь: Арцимович Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Сын: Римский-Корсаков Ипполит Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Дочь: Римская-Корсакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Дочь: Постникова Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Дочь: Бояснето Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Дочь: Римская-Корсакова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Сын: Римский-Корсаков Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Сын: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Владимир Михайлович