Римский-Корсаков Михаил Владимирович
мужской, родился 18.06.1834
умер 12.01.1891, город Варшава, Царство Польское, Российская Империя
МатьПопова Анна Николаевна28.12.1812 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Владимир Михайлович01.06.1808 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна01.02.1845 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Владимир Михайлович03.04.1870 г.р.
Римский-Корсаков Михаил Михайлович08.09.1871 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1870
Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна
Рождение ребёнка
08.09.1871
Смерть
12.01.1891
город Варшава, Царство Польское, Российская Империя