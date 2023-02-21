Римский-Корсаков Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1834
Дата смерти12.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834
Рождение ребёнка
03.04.1870
Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анна Валериановна
Рождение ребёнка
08.09.1871
Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анна Валериановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1891
город Варшава, Царство Польское, Российская Империя