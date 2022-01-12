Римский-Корсаков Михаил Владимирович 18.06.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Михаил Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.06.1834

умер 12.01.1891, город Варшава, Царство Польское, Российская Империя

Мать
Попова Анна Николаевна28.12.1812 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Владимир Михайлович01.06.1808 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна01.02.1845 г.р.
Дети
Римский-Корсаков Владимир Михайлович03.04.1870 г.р.
Римский-Корсаков Михаил Михайлович08.09.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна

Рождение ребёнка
03.04.1870

Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна

Рождение ребёнка
08.09.1871

Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна

Смерть
12.01.1891
город Варшава, Царство Польское, Российская Империя

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