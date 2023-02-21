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Римский-Корсаков Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1834

Дата смерти

12.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1870

Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анна Валериановна

Рождение ребёнка
08.09.1871

Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анна Валериановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Анна Валериановна

Смерть
12.01.1891
город Варшава, Царство Польское, Российская Империя
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