Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1845

Дата смерти

26.05.1885

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1870

Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
08.09.1871

Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Владимирович

Смерть
26.05.1885
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