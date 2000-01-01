Римская-Корсакова (Ребиндер) Анна Валериановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1845
Дата смерти26.05.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1870
Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
08.09.1871
Сын: Римский-Корсаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1885