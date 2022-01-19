Римский-Корсаков Пётр Владимирович
мужской, родился Неизвестно
умер 06.05.1892
МатьПопова Анна Николаевна28.12.1812 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Владимир Михайлович01.06.1808 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Римский-Корсаков Вениамин Петрович01.10.1883 г.р.
Римская-Корсакова Анна ПетровнпНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна
Смерть
06.05.1892