Римский-Корсаков Пётр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Пётр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Смерть
06.05.1892
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