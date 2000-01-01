Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1892