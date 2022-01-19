Римский-Корсаков Пётр Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 06.05.1892

Мать
Попова Анна Николаевна28.12.1812 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Владимир Михайлович01.06.1808 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Римский-Корсаков Вениамин Петрович01.10.1883 г.р.
Римская-Корсакова Анна ПетровнпНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Смерть
06.05.1892

Мы используем куки для улучшения работы сайта.