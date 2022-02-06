Римская-Корсакова Екатерина Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла 15.09.1903, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Римский-Корсаков Пётр ВладимировичНеизвестно г.р.
Дети
Римский-Корсаков Вениамин Петрович01.10.1883 г.р.
Римская-Корсакова Анна ПетровнпНеизвестно г.р.
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Смерть
15.09.1903
Москва, город федерального значения Москва