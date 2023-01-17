Римская-Корсакова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1903
Москва, город федерального значения Москва