Римская-Корсакова Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 15.09.1903, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Римский-Корсаков Пётр ВладимировичНеизвестно г.р.
Дети
Римский-Корсаков Вениамин Петрович01.10.1883 г.р.
Римская-Корсакова Анна ПетровнпНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Смерть
15.09.1903
Москва, город федерального значения Москва

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