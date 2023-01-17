Римская-Корсакова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Римский-Корсаков Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Петровнп

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Пётр Владимирович

Смерть
15.09.1903
Москва, город федерального значения Москва
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