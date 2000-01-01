Римский-Корсаков Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1835
Дата смерти?.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1835
Бракосочетание
20.08.1863
Рождение ребёнка
29.06.1864
Дочь: Ракович Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1865
Дочь: Римская-Корсакова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Николаевна
Смерть
?.03.1900