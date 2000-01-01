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Римский-Корсаков Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1835

Дата смерти

?.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1835

Отец: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Попова Анна Николаевна

Бракосочетание
20.08.1863

Жена: Римская-Корсакова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.1864

Дочь: Ракович Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1865

Дочь: Римская-Корсакова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Наталья Николаевна

Смерть
?.03.1900
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